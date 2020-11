X-factor , chi sono gli eliminati della terza puntata

La terza puntata del live vede al ballottaggio Santi e Blue Phelix, entrambi i cantanti sono della categoria under uomini del giudice Emma. Chi sarà eliminato?

I due cantanti hanno portato sul palco i due inediti con cui si sono esibiti nella prima puntata dello show.

Il primo ad esibirsi con il suo cavallo di battaglia è Santi che canta Bonsai. A sfidarlo è Blue Phelix con South Dakota.

LEGGI ANCHE –> X-FACTOR, ANNUNCIO DI FEDEZ IN DIRETTA DAVANTI AI GIUDICI

Chi salverà il loro coach Emma?

Emma inizia con questa frase: “E’ disumano, come dire a quale figlio vuoi più bene. Eppure arrivo con grande serenità a questa scelta perché ho davanti a me due grandi persone con cui ho parlato più di vita che di correzioni musicali. Questo è X-Factor, non è un festival ma una gara e loro ne sono più coscienti di me. Sanno cosa significa essere qui. E io spero di essere stata all’altezza della loro umanità. Mi hanno regalato grandissime emozioni tutti e due, ma anche loro sanno chi è più pronto a combattere per rimanere negli under uomini. E’ Blue Phelix, quindi devo eliminare Santi. Ma appena riparte il mio tour Santi sarà mio ospite perché lo merita e perchè persone più sane e genuine di lui non ne ho viste qui dentro”.

Anche Mika e Manuelito eliminano Santi e così la decisione è stata presa.

L’eliminato di questa puntata è Santi

Il voto di Manuel Agnelli non conta ma fa il nome di Blue Phelix, per non eliminare all’unanimità il diciottenne bolognese.

LEGGI ANCHE –> X-FACTOR 2020, EMMA MARRONE: “FATELO COSI NON CI PRENDERANNO PER IL CUXO NELLA VITA”

Santi saluta con gli occhiali da sole e con il sorriso. Ringrazia chi l’ha sostenuto e i giudici: “Dopo l’esibizione di questa sera sono uscito arrabbiato, capitemi ho 18 anni ma ovviamente non ho insultato nessuno”, continua sorridendo. “Sono cresciuto tanto a livello umano e professionale, sono acerbo ma per me è un grande traguardo alla mia età essere qui”. Aggiunge: “Sono d’accordo al 100 % con quello che ha detto Emma perché è vero, è una gara e Francesco è più pronto di me!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter