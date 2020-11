Questa sera si è svolta la terza puntata dell’edizione 2020 di X Factor. Una serata tranquilla tra i giudici che rispetto a settimana scorsa si sono rispettati davvero tanto.

Questa sera è uscito Santi, della scuderia di Emma Marrone, e durante l’Hot factor, condotto sempre da Daniela Collu, è stata commentata l’uscita del ragazzo. Mika ha cercato di dispensare consigli al giovane eliminato che ha solo 18 anni. “Ascolta musica, ma tanta e leggi, musica e libri vanno d’accordo”

Emma Marrone ha subito incalzato il cantante britannico: “Lo dico sempre ai miei ragazzi di leggere tanti libri, perché più cose sappiamo meno ci prenderanno per il cuxo nella vita.” Un consiglio da mamma. Si e’ definita cosi stasera durante il momento dell’eliminazione. Di fronte aveva due della sua squadra ed è stato molto difficile decidere chi mandare a casa.

Santi aveva presentato questa sera il suo nuovo inedito dopo “Bonsai”, dal titolo “Morrison”. E’ stato parecchio criticato dai giudici Santi anche in questa puntata dopo le critiche ricevute durante la seconda puntata di questa edizione 2020.

Mika dopo le parole di settimana scorsa, quasi di compassione , oggi non ha rincarato la dose: “Sono molto felice che tu abbia avuto un’altra possibilità. E’ stata un’esibizione molto buona per il tuo futuro, però penso che sei ancora troppo acerbo, e ci sono un sacco di scelte da fare, se vuoi essere pop, o rock ‘n roll, il rischio è che diventa tutto high school musical”.

Più duro Hell Raton che nella scorsa puntata ha salvato Santi dallo scontro finale contro i Manitoba: “Sono molto in difficolta stasera, ho perso la tua identità, Sono rimasto sorpreso da te nelle prime due puntate, sono un po’ frastornato adesso. Con Bonsai eri un po’ più a fuoco, qui sono in tilt”

Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, alla sua terza edizione di X.Factor, stasera non ha avuto nessuno dei suoi al ballottaggio dopo la prematura uscita dei Manitoba. Il Grande artista, ha commentato in questi termini l’esibizione di Santi: “Sei empatico, e conta, te lo dico io che non lo sono. Secondo me tu devi cercare una tua identità, qualcosa che nella vita e nella tua carriera ti renda davvero unico.

Emma Marrone, che di talent se ne intende, ovviamente ha difeso il suo Santi, con parole dettate dal cuore per uno dei ragazzi su cui puntava davvero tanto: “Va bene, cominciamo dal fatto che i ragazzi in garai che hanno fatto cambiamenti nel giro di tre puntate ne ho visti tanti,(sorride). Ha portato un brano che lo rappresenta, se avesse portato un brano al di sopra delle sue capacità sarebbe stato un qualcosa di errato. Il tuo percorso è molto limpido, questa sera hai messo sul piatto una vena ironica, non ti senti arrivato, hai suonato dal vivo la tua chitarra, ti sei preso in giro. Fidati che nel tuo hai fatto davvero molto bene”

