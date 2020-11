Pippi Calzelunghe: che fine ha fatto l’attrice svedese

Vi ricordate la fantastica Pippi Calzelunghe, la ribelle che ha fatto sognare molti bambini? Oggi vi sveleremo qualcosa sull’attrice svedese Inger Nilsson

Tutti almeno una volta hanno visto Pippi Calzelunghe, la serie che ha fatto sognare milioni di bambini in Italia e non solo. La protagonista dai capelli rossi, una piccola ribelle che viveva insieme ad una scimmia e ad un cavallo nella Villa Colle, una casa stravagante proprio come lei. L’attrice che interpretava la bambina dalle trecce rosse era la svedese Inger Nilsson, all’epoca aveva dieci anni e oggi com’è diventata? Scopriamolo insieme.

Pippi Calzelunghe, chi è l’attrice?

Inger Nilsson è una donna di sessantuno anni nota per la serie televisiva Pippi Calzelunghe. Dopo il successo della bambina dalle trecce rosse, ha ricoperto ruoli minori in tre produzioni tra il 1989 e il 1995, lavorando anche in teatro. Nel 2000 il regista Xavier Koller la convinse ad accettare una parte nel film Gripsholm, ispirato all’autobiografia dello scrittore tedesco Kurt Tucholsky, mentre tra il 2006 e il 2008 ha preso parte alla serie TV tedesca Der Kommissar und das Meer nel ruolo di un medico legale. E’ anche apparsa in diverse trasmissioni: nel 1997 nel programma Anima mia condotto da Fabio Fazio poi, nel 2008, 2011 e 2013, nel programma I migliori anni condotto da Carlo Conti. Non riuscì mai a crearsi una nota carriera artistica, infatti dopo gli studi ha deciso di lavorare come segretaria medica a Stoccolma.

Inger Nilsson è una femminista convinta, sostenitrice del movimento #metoo in Svezia. Secondo la donna il personaggio di Pippi Calzelunghe ha ispirato molte bambine e ragazze.

