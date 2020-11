Aveva solo 19 anni, Irene muore investita da un ubriaco

Nel bolognese Irene Boruzzi è morta investita da un uomo ubriaco mentre attraversava le strisce pedonali poco distante da casa

Aveva solo 19 anni Irene Boruzzi, la giovane che nella serata di ieri è morta in un tragico incidente stradale. La 19enne è morta investita da un uomo che si era messo alla guida ubriaco.

Tutto è successo a Castenaso, nel Bolognese, poco prima delle 20 di ieri sera in via Frullo, vicino alla rotonda Zucchi. Pare che Irene stava facendo jogging e stava attraversando le strisce pedonali, poco distante da casa sua, ed è stata letteralmente investita e uccisa da un uomo alla guida di una Opel Astra.

L’impatto è stato molto forte. Irene è finita sul vetro dell’auto e lo ha sfondato e poi è stata sbalzata per almeno 10 metri in avanti: un colpo violentissimo a terra.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi con l’immediato arrivo del 118. I sanitari e il medico hanno cercato di fare di tutto per salvare la 19enne. Ma a nulla è servito. Irene è morta quasi sul colpo.

Investita da un ubriaco, chi è l’omicida

L’uomo che ha investito Irene Boruzzi e l’ha uccisa sul colpo è Davide Melillo, 45 anni, risultato positivo all’alcoltest già al primo accertamento fatto dai carabinieri. Di quattro volte superiore al limite consentito (2,18 grammi per litro) è il risultato del suo tasso alcolemico nel sangue.

Per questo il 45enne è stato arrestato e posto ai domiciliari per omicidio stradale dai carabinieri di Castenaso, Granarolo e San Lazzaro che sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Melillo aveva già precedenti per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Sconvolta tutta la cittadina bolognese. A parlare il sindaco di Castenaso incredulo: “La ragazza stava correndo quando è avvenuto l’incidente. E’ un fatto che ci colpisce”, il racconto del primo cittadino Carlo Gubellini.

“Via Frullo è una delle vie che portano in paese – ha aggiunto -. La ragazza stava correndo ed era sulle strisce. Era la nipote di secondo grado del fondatore di un noto panificio di Castenaso, dove ancora lavora la sua mamma”.

