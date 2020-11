Antonella Clerici, irrompe Flavio Insinna durante il suo programma

Durante la trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”, condotta da Antonella Clerici irrompe inaspettatamente il suo collega Flavio Insinna e tra i due va in scena un simpatico siparietto.

La nota conduttrice di Rai uno, durante la puntata della sua trasmissione in onda tutte le mattine, è la protagonista di un divertente siparietto.

Da settembre di quest anno, Antonella Clerici è tornata sulla rete ammiraglia, al suo orario consueto, con un nuovo cooking-show. Infatti dopo aver dato l’addio alla ‘Prova del cuoco’ è stata lontana per un po’ dalla tv, fino a tornare con un nuovo programma.

Il quiz che va in in onda durante tutte le puntate e che mette in palio un buono spesa MD, è “I cinque indizi“. Per vincere i telespettatori devono indovinare la parola che può essere un oggetto, un luogo, un personaggio, un ingrediente, ecc. collegata ai cinque indizi forniti dallo scoiattolo dell’Albero Magico.

Nella puntata in questione la ghianda dello scoiattolo con il primo suggerimento era assente. La presentatrice bolognese rimane spiazzata e commenta: “Ma che succede? E’ uno scherzo? Mi avete fatto uno scherzo! Dai!”, non capendo cosa stesse succedendo.

Irrompe Flavio Insinna

“La ghianda è qui a Roma”, ha risposto con tono scherzoso Flavio Insinna dagli studi de L’Eredità, dove in collegamento telefonico è voluto intervenire facendo uno scherzo alla sua collega.

La telefonata ha divertito molto il pubblico di Rai uno e le battute con il comico romano non sono di certo mancate.

Il tema centrale ovviamente è stato il cibo e Insinna ha commentato ricordando di essere una buona forchetta ma ha svelato di non saper cucinare.

Il conduttore de L’Eredità ha aggiunto, divertito: “Io sono esperto della fame però: ho sempre fame“. E prima di salutare conclude: “Sarei fortissimo se fossi nel tuo programma perché nel mio stomaco è sempre mezzogiorno”.

Non se lo aspettava Antonella Clerici, questo collegamento ma si è detta entusiasta della simpatica sorpresa che ha ricevuto dal suo collega.

