Eleonora Boi, selfie da urlo in primo piano: web in tilt – FOTO

Eleonora Boi ha postato una foto semplicemente meravigliosa mettendo in mostra tutta la sua classe e la sua femminilità.

Eleonora Boi è sicuramente una delle giornaliste più amate dal pubblico italiano. La nativa di Cagliari, dopo aver esordito gareggiando per il trono di ‘Miss Italia’, ha iniziato a lavorare per Sportitalia prima e per Mediaset poi conducendo anche programmi di focus su Champions League o campionato. Nella sua magnifica carriera, la sarda ha anche condotto un programma sulla pallacanestro, precisamente ‘SI Basket’. La 33enne è sentimentalmente legata al campione italiano di basket NBA Danilo Gallinari. La giornalista è anche in dolce attesa e dovrebbe partorire tra qualche settimana. La Boi, poco fa, ha fatto impazzire i suoi ammiratori con un selfie spettacolare.

Eleonora Boi, selfie stratosferico: che donna!

Eleonora, nell’ultimo scatto condiviso in rete, mette in mostra tutta la sua bellezza. I suoi occhi luminosissimi conquistano la scena, così come le sue labbra carnose. Il suo viso è semplicemente incantevole. Anche il décolleté, in ogni modo, non passa inosservato. La foto ha già conquistato 19mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con enfasi. “Hai due occhi bellissimi”, “Che classe”, “Mmmh..quanta bellezza”, “Bella come il mare”, si legge sotto al post.

La Boi, nel corso dell’estate, ha condiviso parecchi scatti in cui ha mostrato il suo ‘pancione’. La dolcezza delle sue foto non è quantificabile.

