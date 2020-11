Gigi D’Alessio e l’annuncio che fa tornare il sorriso dopo il brutto periodo

Il cantante Gigi D’Alessio ha fatto un annuncio emozionante ai suoi fan, svelando una grande novità nella sua vita

Gigi D’Alessio sorprende i suoi fan con una notizia inaspettata e bellissima. Lui molto social e attivo ha voluto condividerlo così ai suoi fan, tramite un post su Instagram. Dopo la sua esperienza come conduttore a Made in Sud, annuncia che sarà nuovamente coach nella nuova edizione di “The Voice of Italy”. L’edizione sarà dedicata ai senior, quindi agli over 65 e a condurre il programma saranno Antonella Clerici e Clementino.

Gigi D’Alessio e la sua nuova avventura in televisione, accanto a lui altri celebri cantanti

I compagni di Gigi in questa nuova avventura in televisione, saranno Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine e la fantastica Loredana Bertè. Il programma comincerà il 27 novembre e i fan sono già in delirio. Pertanto avremo su Rai 1 Gigi e su canale 5 l’ex, Anna Tatangelo. I due fanno a guerra di talent show musicali, anche se in ruoli diversi infatti la Tatangelo è giudice, mentre D’Alessio sarà un coach. Quindi il suo compito sarò di preparare e supportare i concorrenti che come ricordiamo saranno over 65.

Una nuova avventura ance per Gigi dunque. Entrambi si stanno dedicando al lavoro con tutte le loro forze, per dimenticare la loro storia forse. Sicuramente Gigi sarà un ottimo coach e saprà insegnare bene ai suoi allievi le tecniche per cantare bene. Sono tutti dunque in attesa di questo esordio, sopratutto i fan di Gigi che sono letteralmente impazziti per questa novità.

Sarà interessante anche vedere Loredana Bertè che è una tosta sicuramente, ricordiamo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha dato del filo da torcere ai concorrenti. Al Bano d’altra parte non lo abbiamo visto spesso in queste vesti, sarà una sorpresa vederlo come coach e avremo l’occasione anche di scoprire la figlia Jasmine.

