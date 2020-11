Invoca l’aiuto dei suoi ammiratori, Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker è risultata positiva, come sta adesso.

Non sono affatto giorni facili per Aurora Ramazzotti. La 23enne influencer e volto televisivo, oltre che speaker radiofonico, è alle prese con il virus. Nei giorni scorsi infatti la ragazza è risultata positiva e ha informato appositamente i suoi fans su Instagram.

Dopo un iniziale periodo in cui stava tutto sommato bene, ecco che per Aurora sono iniziate le sofferenze. I sintomi sono diventati via via sempre più evidenti, fino al punto da far sentire la giovane come uno straccio. Ciò nonostante però, lei non ha mai perso l’allegria ed il buonumore che da sempre la caratterizzano. E nonostante Aurora non posti più niente già da alcuni giorni, risulta comunque molto attiva tramite le storie di Instagram. In due diverse circostanze in particolare ha fatto vedere altrettanti distinti momenti, entrambi decisamente divertenti. Ne potete prendere subito visione nella prossima pagina.