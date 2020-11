Da Clizia Incorvaia arrivano solamente cose belle. Il merito è tutto suo, che sa regalare ai propri ammiratori delle immagini magnifiche di sé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Se vi chiedessero di nominare alcune bellissime che fanno parte del mondo dello spettacolo italiano, difficilmente non potreste includere Clizia Incorvaia in tale novero. La modella e volto televisivo.

Leggi anche –> Katia Pedrotti | la domanda del secolo | ‘Uomini come ci volete?’ | FOTO

Anche ora che ha 40 anni e che non è di certo più una ragazzina, la bionda proveniente da Pordenone di credenziali per piacere e per incantare il pubblico continua ad averne in abbondanza. Lei è bellissima e spesse volte anche dolcissima, in base a quanto possiamo ammirare dalle immagini che posta sul suo profilo personale Instagram molto seguito. Poi non mancano anche delle pose ironiche, nelle quali Clizia sempre molto volentieri si presta allo scherzo.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti chiede aiuto | ‘Qualcuno ha rimedi?’ | FOTO

Clizia Incorvaia, quello che pensano gli haters non l’interessa