Veronica Ruggeri, “beauty red”, l’obiettivo schiaccia su un primo piano di felicità – FOTO

L’inviata de “Le Iene”, Veronica Ruggeri posta su Instagram un selfie pieno di felicità: pronta per all’ennesimo successo

E’ un periodo ricco di soddisfazioni personali per Veronica Ruggeri, pronta per l’ennesimo salto di qualità professionale, direttamente sul grande schermo. La nativa parmense aveva tutte le caratteristiche per diventare una figura di spicco come volontario delle forze armate.

L’intraprendenza e l’istinto di rendersi complice del governo, nel rispetto delle regole erano gli ingredienti giusti per vederla all’opera in divisa. Alla fine della “storia” è finita tra i banchi dell’università, della facoltà di Economia.

Il post carriera didattico dà la spinta giusta a Veronica per intraprendere un percorso affascinante, in “barba” allo spettacolo e alla tv. Inizia dunque a studiare per diventare una giornalista “modello” sulle emittenti locali. Successivamente rende onore alla propria bellezza, partecipando al concorso nazionale di Miss Italia e iniziando a posare per calendari alla moda.

Nel 2012 il destino la iscrive nella lista delle preferenze dei comici di Zelig, per poi adoperarsi nel grande salto in direzione della gloria definitiva

Veronica Ruggeri, bellezza naturale su Instagram

Oggi Veronica Ruggeri è conosciuta come una delle migliori figure professionali femminili che ha coronato il sogno di indossare quella fatidica divisa. Non quella militare, ma da giornalista professionista e inviata de “Le Iene”.

La semplicità e la naturalezza esteriore di Veronica si fanno subito sentire, così come il suo coraggio e l’agire d’istinto di fronte alle inadempienze dei fuorilegge. A governare la sua notorietà è proprio il riflesso all’essere ligia alle regolarità della vita. Un pò la caratteristica principale dei giornalisti de Le Iene e lei per questo viene apostrofata come modello di riferimento.

Non a caso il suo profilo di Instagram ha come tema descrittivo l’amore per la divisa, oltre alla capacità di guardare ltre le aspettative. Veronica Ruggeri tende sempre a rinnovarsi, come del resto manifesta il suo look raggiante da beauty red lady.

Pronta per una nuova e inedita puntata su Italia 1, si mostra più felice che mai in abbigliamento smoking “versione donna”. Si tratta dell’ennesima anteprima che imprime interesse nei follower, in sostegno assoluto per un’iniziativa di bellezza indescrivibile

