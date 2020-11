Malena Nazionale si toglie tutto; la FOTO infuoca il web

Malena Nazionale si rivolge ai suoi follower ponendo una domanda semplice: QUASI QUASI MI LEVO TUTTO… Da dove inizieresti? La domanda ha scatenato i fans.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Solo un’ora fa Malena Nazionale ha postato una foto in lingerie ed ha formulato una semplice domanda ai suoi follower: QUASI QUASI MI LEVO TUTTO… Da dove inizieresti? In questa foto Malena è sensualissima, una bomba! Lingerie color pesca; lacci che si intrecciano su tutto il busto e la scollatura a triangolo mette in mostra il seno super abbondante di Malena tanto da non riuscire a rimanere dentro il completino intimo. A rischio sicuramente di incidente sexy. Capelli sciolti, trucco da pin up e tacchi vertiginosi – 12 cm – di un sandalo nero hot. Seduta su uno sgabello e con lo sguardo verso il basso, Malena è pronta per denudarsi: le mani del resto sono già posizionate sulla parte inferiore della lingerie pronta per essere sfilata.

Malena Nazionale, il progetto utile sotto le lenzuola

