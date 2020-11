Pierpaolo Pretelli sgancia la bomba in diretta sulla Gregoraci: cala il gelo

Pierpaolo Pretelli sgancia la bomba in diretta su Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: cala il gelo nella casa più spiata d’Italia

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip, in particolar modo per il suo flirt con Elisabetta Gregoraci. L’ex velino si è preso una sbandata per la famosa conduttrice e non ha mai nascosto il suo interesse, ma tra di loro non è sbocciato nulla perché lei è legata sentimentalmente a qualcuno fuori dalla casa. Pierpaolo fa fatica a metterci una pietra sopra, lei non si lascia andare e Alfonso Signorini ha deciso di smuovere un po’ le acque facendo entrare nella casa una vecchia fiamma di Pierpaolo: Selvaggia Roma.

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli sgancia la bomba: “Non mi hai mai visto innamorato”

I due hanno avuto un confronto molto acceso, dove Selvaggia gli ha detto di essere dispiaciuta per lui perché è un ragazzo solare e non lo ha mai visto stare così tanto male per una donna come sta succedendo per Elisabetta. Lì ha sganciato la bomba: “Non mi hai mai visto innamorato“, è calato il gelo e lui lì ha ripreso: “No, no, volevo dire preso da qualcuno!”. Le parole che gli sono scappate, però, non sono passate inosservate. Anche a Selvaggia che ha deciso di non ignorarle.

