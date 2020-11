Grave lutto ad X Factor: morto noto calciatore, nonno di una concorrente

Grave lutto ad X Factor Italia, morto di Covid il nonno di una concorrente Under Donne. Era un calciatore famoso.

È un triste giorno per la famiglia di X Factor. È morto nel reparto Covid Hospital di Atri William Martegiani, nonno di Casadilego. L’uomo, 82 anni, è stato solo una delle numerose vittime della seconda ondata di pandemia, che si è abbattuta in modo particolarmente violento sul comune di Montorio (Te). Oltre ai familiari e alla nipote Elisa Coclite (in arte Casadilego), lo piangono anche i tifosi del Chieti Calcio. William Martegiani, detto “Pucci”, è stato infatti un importante giocatore per molte squadre abruzzesi.

X Factor: chi era William Martegiani, nonno di Casadilego

Nato a Montorio (Te) il 6 agosto 1938, William Martegiani ha giocato come centrocampista per molte squadre abruzzesi tra cui Teramo, L’Aquila e Chieti. A volerlo a Chieti fu Tom Rosati all’inizio degli anni ’60. Mantegiani disputò tre campionati non consecutivi nel club neroverde, di cui uno in serie D. Oltre a calciatore fu anche allenatore e commercialista. I giornali locali lo ricordano come un gran lavoratore, oltre che come “uno dei personaggi più simpatici e amati del paese”.

“Un esempio di impegno e dedizione in campo, una persona perbene fuori. Ha avuto l’affetto e la stima di tutti” si legge sulla pagina dei tifosi del Chieti, che dopo tanti anni lo ricordano ancora con grande stima e forte affetto.

