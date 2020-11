Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, scontro in casa con Selvaggia Roma: è guerra aperta. La nuova concorrente ha attaccato l’ex moglie di Flavio Briatore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip e ha già scombussolato un po’ di equilibri nella casa. Stasera entrerà come concorrente fissa ma Alfonso Signorini ha deciso di giocare un po’ e farle fare un confronto nella class-room con Elisabetta Gregoraci. Selvaggia infatti ha avuto un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, ci sono stati diversi baci e ha deciso di entrare nella casa per rivendicare il loro rapporto e “vendicarsi” con Elisabetta che in qualche modo le sta rubando un ragazzo che le interessa molto.

LEGGI ANCHE -> Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip: “Usato per lo share e poi cacciato”

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma attacca Elisabetta Gregoraci: “Ci hai marciato su”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

“Hai giocato con lui, ci hai marciato un po’ su questa storia” ha esordito così Selvaggia, parlando ad Elisabetta. “Non sei mai stata chiara con lui e lo hai preso in giro. Io gli voglio bene e mi dispiace vederlo soffrire, tu lo hai fatto soffrire e sono qui per mettere un po’ di cose in chiaro“. Quando Alfonso le ha chiesto se a lei è indifferente Pierpaolo, lei ha detto no: “A me piace, non l’ho mai dimenticato. Ci sono stati diversi baci tra di noi ma non siamo stati insieme“.

LEGGI ANCHE -> Il rientro di Cristiano Malgioglio al GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)