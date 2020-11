Samantha De Grenet vestita di bianco | Scollatura da sogno – FOTO

Samantha De Grenet posta uno scatto su Instagram che conferma la sua bellezza irresistibile: scollatura in evidenza, una favola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

50 anni sulla carta d’identità, candeline spente il 9 novembre. Una presenza fissa nel mondo dello spettacolo italiano già da trent’anni circa, un passato da modella folgorante e successivamente da showgirl apprezzatissima per il suo fascino e la sua eleganza. Samantha De Grenet è semplicemente intramontabile, una delle donne italiane più belle, senza dubbio, a cavallo del nuovo millennio. Anche su Instagram, nonostante non sia più giovanissima, continua a ricevere feedback positivi dai numerosissimi fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Samantha De Grenet, cosce in mostra e sorriso raggiante – FOTO

Samantha De Grenet, intramontabile a 50 anni: la foto romantica e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Anche quest’oggi, Samantha fa girare la testa con uno scatto davvero particolare. Un abito bianco che le conferisce un’aura quasi eterea. Splendida, seducente, ma anche romantica, uno sguardo perso nel vuoto che rapisce. Ma l’abito evidenzia anche il fisico, ancora di tutto rispetto nonostante l’età, di Samantha.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Samantha De Grenet, il vestitino cortissimo inguinale, fan allibiti – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Emerge, dunque, una super scollatura che non può lasciare indifferenti. Marchio di fabbrica da sempre dell’attrice e showgirl, si conferma uno dei suoi punti di forza, quasi ipnotico. Seducente ed irresistibile come sempre, questa è Samantha De Grenet. Con la riflessione molto profonda in didascalia a dare un tocco in più a uno scatto che ha qualcosa di magico e che sembra rappresentare una ragazzina, più che una donna di 50 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter