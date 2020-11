Romina Power: quella carezza alla figlia è ormai solo un ricordo -FOTO

Gli anni passano e Romina Power è sempre più nostalgica. Instagram è l’album dei ricordi, così mostra sua figlia ai fan che la seguono

Da tutti conosciuta per la sua grandiosità nel cantare, in coppia con il suo unico compagno Al bano, da Nostalgia Canaglia a Felicità, quella che però Romina Power ha perso tanto tempo fa. La cantante è la mamma di quattro figli avuto dal suo ex marito, ma una di loro è scomparsa tanti anni fa e ancora non si sa nulla riguardo al tragico evento. Ylenia Carrisi, la ricorda Romina sui social, ormai diventati per lei un album dei ricordi.

Romina Power, in una FOTO ricorda la figlia

Romina e Al bano, nonostante non siano più sposati, avranno sempre qualcosa in comune. Oltre la musica e le loro canzoni, porteranno con loro questo grande vuoto, che da anni non li fa più stare tranquilli. Ylenia Carrisi, aveva solo ventiquattro anni, quando improvvisamente è scomparsa e di lei non c’è più stata traccia. Era una ragazza semplice, personaggio televisivo e showgirl, ma la sua carriera è stata troncata troppo in fretta lasciando spazio solo al ricordo della sua bellezza e del talento.

Romina Power ha pubblicato su Instagram una foto in cui accarezza la sua bambina, la piccola Ylenia. Ormai la cantante può soltanto immaginare quegli abbracci e quelle coccole.

La cantante omaggia con una serie di foto anche la mamma nel giorno del suo compleanno, Instagram per lei è qualcosa di unico e magico.

