Elena Morali super dedica a Favoloso: “Ci siamo solo io e lui”

Elena Morali mezza svestita su Instagram insieme al suo compagno e marito che l’abbraccia. Per lui bellissime parole

La bella e conturbante Elena Morali torna su Instagram ma questa volta non è sola. È in compagnia del suo Luigi Mario Favoloso. I due stanno insieme da diversi mesi ormai, sui social i loro followers seguono assiduamente la loro ardente storia d’amore che contro le malelingue di tutti va avanti a gonfie vele.

Gli scatti di Elena vanno a ruba, seguitissimi, cliccatissimi e con tantissimi commenti. Lei raggiante e bella come il sole è ogni giorno più sexy, tra bikini, completi sportivi e vestiti succinti. Ammaglia con il suo sguardo magnetico e con quella chioma biondo platino. Oggi su Instagram è seguitissima con 1,2 milioni di followers e questa volta ha sorpresa tutti con una foto di coppia.

Una foto che vede Elena Morali tra le braccia del suo Favoloso. Lei un po’ svestita, ma non troppo e lui dietro di lei pronto a difendere ciò che è suo. La procace influencer sceglie una foto d’impatto per lanciare un messaggio chiaro a tutti e scrive sui social una super dedica al suo Luigi Mario.

Elena Morali, le parole d’amore per Favoloso

“Immagino e capisco che molti di voi abbiano una brutta teoria riguardo alla nostra storia”. Inizia così il post di Elena Morali dedicato al suo Luigi Mario Favoloso. Un lungo post per dire a tutti quanto, ed in primis a lui, quanto sia importate quello che hanno costruito.

Perché in molti hanno delle cattive idee su di loro? Elena prova a dare delle risposte: “Forse per la troppa risonanza mediatica che ha avuto l’inizio del nostro rapporto. Forse perché entrambi abbiamo avuto delle storie un po’ troppo ingombranti (parlo in generale non di una persona in preciso) – e poi continua ancora – Forse perché può sembrare strano che due persone che si conoscono vadano a convivere una settimana dopo ( ma nessuno prevedeva questa pandemia ed era l’unico modo per stare insieme) …”.

Ma poi Elena ci tiene a dire la verità: “Certe volte ci sono anime che si riconoscono in un battito d’ali, che ti danno la forza di affrontare tutto e tutti ogni giorno della tua vita. E quando questo succede – ammette – tutti i pensieri cattivi, le male lingue, tutto esattamente tutto non ha più valore. Ci siamo solo io e lui. 👩‍❤️‍👨”.

E per chiudere: “E tutto il resto? Una sfida! Ed io AMO le sfide!!”.

