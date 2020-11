Giuseppe Cruciani silura la Lucarelli: “Non farò come lei”

Giuseppe Cruciani risponde alle parole della sua ex, Selvaggia Lucarelli, in materia di sessualità e mette a tacere tutti

Giuseppe Cruciani rompe il silenzio su Selvaggia Lucarelli. I due sono stati insieme ma da quanto detto pare che non sia finita bene. Della giornalista si sa che non le manda a dire e che la favella non le manca. In passato aveva già parlato del suo ex, oggi conduttore de La Zanzara e ospite fisso della trasmissione Dritto e Rovescio.

Oggi il conduttore manda un messaggio chiaro e che non lascia equivoci. Un messaggio a tutto il suo pubblico ma anche alla sua ex. Tempo fa la Lucarelli infatti aveva fatto accesso alla sua intimità con alcui suoi ex e tra questi c’era finito dentro anche Cruciani.

“Ho letto che non ama fare l’amore, che mentre lo fa pensa alle scalette della radio e preferisce che qualcuno lo faccia al posto suo con la sua donna” aveva rivelato la giudice di Ballando con le Stelle. E subito dopo, senza peli sulla lingua, aveva aggiunto: “Peccato apprenderlo solo ora. Se avesse delegato quando stavamo insieme, magari mi sarei divertita di più..”.

Evidentemente Cruciani non ha affatto dimenticato queste sue parole e oggi arriva la risposta diretta.

Giuseppe Cruciani su Selvaggia Lucarelli: “Di lei non parlo”

Giuseppe Cruciani arriva alla resa dei conti con Selvaggia Lucarelli, la sua ex. Il conduttore, oggi anche scrittore, ha dato la risposta che forse tutti attendevano dopo tempo. Intervistato da Moreno Pisto al MotoFestival per l’uscita del suo libro: “Nudi – Il sesso degli Italiani (La nave di Teseo)” Cruciani accetta di rispondere.

Prima le domande sul suo lavoro, un libro dedicato alle voglie sessuali degli italiani. “Il mio obiettivo non è quello di normalizzare il sesso, se non c’è del proibito non ci piace, per carità. Ma perché uno non può raccontare quello che gli pare senza scatenare un putiferio?” chiede retoricamente Cruciani.

Lo scrittore aggiunge poi che a sua dire la gelosia è molto pericolosa: “Se uno dei due nella coppia fa sesso con qualcun altro bisogna esorcizzare, vivere sempre meno il senso del possesso”.

E allora quale momento migliore se non questo per chiedere delle risposte in merito a quanto dichiarato da Selvaggia Lucarelli. Ma Cruciani silura tutti e risponde ad affetto.

Risposta breve e piccata per mettere una volta per tutte le cose in chiaro: “Di quella persona non parlo, non dirò mai nulla. Al contrario di quanto ha fatto lei”. Più chiaro di così!

