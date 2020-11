Enock Balotelli ha tradito la fidanzata? La risposta di Giorgia alle accuse dopo la notte di fuoco avvenuta al Grande Fratello Vip. Selvaggia Roma ha detto qualcosa che ha creato scompiglio

Stanotte al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos grazie all’uragano Selvaggia Roma. Appena entrata nella casa e subito dopo la puntata, ha rivelato di aver baciato Enock questa estate, quando lui stava già con la sua fidanzata Giorgia. Una bomba che ha scombussolato gli equilibri nella casa e lo stesso Enock, che ha temuto una crisi con la sua fidanzata. Lui ha smentito categoricamente tutto e lei gli ha dato del bugiardo, affermando la presenza di messaggi. Lui in un primo momento lo ha negato, poi ha raccontato che i messaggi ci sono e che li ha scritti un suo amico dal suo telefono.

Dopo una notte così accesa, tutti si sono chiesti: come reagirà Giorgia a quello che si è detto? La risposta della sua fidanzata non è tardata ad arrivare. “E come direbbe qualcuno… vai a giocare un po’ più in là. Ciao magnifica“. Sui social si sono divisi tutti: c’è chi crede a Selvaggia e chi crede ad Enock, perché dopo due mesi nella casa credono nella sua buona fede piuttosto che a Selvaggia che ancora tutti conoscono poco.

