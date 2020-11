Georgina Rodriguez, in arte Lady Ronaldo, incanta i follower di Instagram con uno scatto “orientale” che non ha lasciato spazio all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Semplicemente pazzesca la star della bellezza oltreoceano, Georgina Rodriguez, ancora una volta protagonista di uno scatto mozzafiato, dopo una serie di “dolci” ricordi di famiglia.

Conosciuta come la compagna del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo mostra sempre tutti i segreti della sua eterna sensualità. La modella argentina è molto legata al campione bianconero e alla sua famiglia. Negli ultimi giorni, come si può evincere da alcune foto pubblicate su Instagram, l’interesse è tutto per la figlia Alana, che ha appena festeggiato i tre anni dalla nascita.

Il ricordo commovente sui social ha prodotto tutta una serie di emozioni. Dagli scatti teneri sul letto dell’ospedale dove Georgina ha partorito, fino all’allattamento con biberon di papà Cristiano. L’aria di casa Ronaldo, dunque è più salubre di quanto si possa pensare, nonostante il contesto critico. Mai come prima si respira aria di dolcezza, con tanto di dedica di mamma e papà alla figlia: “Grazie per essere entrata nelle nostre vite…Ti amiamo”

LEGGI ANCHE —–> Erica Piamonte: influencer come stile di vita e forme in mostra -FOTO

Georgina Rodriguez, scatto casalingo tra allori e outfit fantasiosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La quotidianità della famiglia di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è ambientata in un paesaggio ricco di oggetti di valore, che richiamano il romanticismo e la storia in generale. D’altronde si tratta di una delle ville più grandi e raffinate di Torino, dove la coppia vive felicemente, in compagnia dei loro figli.

Le giornate “casalinghe” per Georgina non sono per nulla tediose. Oltre al senso di maternità per i suoi figli, non rinuncia a mantenersi in forma, per ritagliarsi in un futuro più roseo qualche scatto da testimonial di brand alla moda più prestigiosi. Georgina Rodriguez ha già posato in tutto il suo splendore per riviste blasonate, del calibro di “Vogue” e “Officiel Arabia”, ma la lista dei desideri non finisce di certo quì.

In attesa di nuovi sviluppi professionali, la supermodella sudamericana si concede un pò di relax meritato su Instagram, senza lasciare spazio all’immaginazione dei follower. Primo piano di classe e raffinatezza da “primatista” della moda, mentre spunta tra le fessure di un outfit indiano super accattivante, il sogno proibito dei suoi ammiratori.

LEGGI ANCHE —–> Diletta Leotta “sceglie di sorridere” con un primo piano da infarto -FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Parliamo del suo aspetto fisico, senza veli, dominato da due curve precipitose, che non sono passate inosservate agli occhi “strabuzzati” di felicità, dei follower, provenienti da tutto il globo: “😍😍😍 mi favorita 🖤; Impresionante 😍; Preciosa!!!!🔥“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter