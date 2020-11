L’essere femminile più incantevole che ci sia è Shaila Gatta. La velina napoletana mette in mostra il fisico e le sue doti da ballerina.

Elisabetta Canalis è per antonomasia LA velina, nell’immaginario collettivo degli italiani. Ma Shaila Gatta è lì lì per compiere il sorpasso. La bellissima napoletana, ormai da tre anni sul bancone di ‘Striscia la Notizia‘ al pari della collega Mikaela Neaze Silva.

Ed ogni volta i telespettatori del noto telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci sono in ansia, nell'attesa di ammirarla ballare. Ogni suo stacchetto è atteso con trepidazione. La Gatta è veramente magnifica. Sul suo profilo Instagram ci sono tantissime immagini, tra fotografie e clip, nelle quali lei si mostra volentieri ai propri followers. E non mancano tante volte anche delle belle parole rivolte proprio a loro, esattamente come nel caso del suo ultimo post.