Eleonora Incardona, dècollète travolgente e curve vertiginose: stupenda – FOTO

Eleonora Incardona immortala su Instagram un primo piano di assoluto valore di bellezza naturale: i fan non nascondono i dettagli

Meglio conosciuta davanti alle telecamere, come la cognata di Diletta Leotta, la celebre artista di Instagram, Eleonora Incardona incanta il cuore dei follower con uno scatto davvero attraente.

La famiglia della nota giornalista di DAZN “sforna” talentuose bellezze mediterranee. Oltre alla sua candidatura ora è salita in cattedra anche quella della compagna del fratellastro Mirko Manola. Ragusana, classe ’91 ha posato, grazie alla sua eterna classe ed eleganza, sulle riviste più importanti del mondo della moda.

La sua passione principale resta lo sport; non a caso viene riconosciuta per l’interesse espresso nel campo del golf, che sicuramente non mette in secondo piano il suo accattivante fascino. Eleonora ha cercato di far perno anche su questa “innata” caratteristica, ma non è riuscita a ritagliarsi un posto di privilegio, nonostante le apparizioni tra le modelle di Miss Italia 2010 e “Veline”

Eleonora Incardona, fascino “letale” al centro dei sogni dei follower