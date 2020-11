Paolo Conticini, fa una rivelazione sulla sua vita privata

L’attore toscano è molto riservato e non si sa quasi nulla sulla sua vita privata. Ha la nomina di sex symbol ma non è single, anzi…

Paolo Conticini è nato a Pisa 51 anni fa e da oltre vent’anni fa coppia fissa con Giada Parra, ex modella. Dopo tantissimi anni di fidanzamento, nel 2013 si sposano e oggi sono ancora molto uniti.

Ieri la bella Giada ha fatto una sorpresa al marito, irrompendo durante la gara di ‘Ballando con le Stelle’ mentre Paolo si esibiva in un’improvvisazione con la sua maestra Veera Kinnunen, facendo poi un ballo insieme a lui.

La Signora Conticini ha mostrato tutta la sua timidezza e riservatezza, non ama stare davanti alle telecamere nonostante il suo passato sulle passerelle e non ha mai voluto sfruttare la notorietà del marito.

LEGGI ANCHE –> “L’URTIMO ROMANO”, L’OMAGGIO IN MUSICA A GIGI PROIETTI- VIDEO

La coppia si è mostrata molto affiatata e Conticini si è emozionato quando ha trovato inaspettatamente la moglie proprio dietro di lui.

Durante la carriera ha sempre avuto Giada al suo fianco

L’attore dopo un passato da modello diventa disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra. All’età di 23 anni conobbe Christian De Sica e debutta grazie a lui come attore, sia al cinema che in televisione.

Leggi anche –> Tiziano Ferro scoppia in lacrime a Domenica In: il motivo straziante

Infatti Paolo Conticini lo ricordiamo come attore di fiction, ad esempio in “Provaci ancora prof.”, e di cinema recitando in molti cinepanettoni.

Non solo, Paolo ha lavorato anche a teatro, come nella commedia musicale “Vacanze romane”.

Durante tutti gli anni della sua carriera in cui ha rivestito diversi ruoli e incarnato principalmente lo stereotipo di sex symbol; e nonostante la sua riservatezza, in realtà non è mai stato da solo ma ha sempre avuto accanto la sua amata Giada.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.