Tiziano Ferro scoppia in lacrime a Domenica In: il motivo straziante

Tiziano Ferro scoppia in lacrime a Domenica In: “Mi manca tutti i giorni”. Ospite di Mara Venier dopo quasi un anno, il cantante ha parlato della sua vita e della sua carriera

Tiziano Ferro è uno degli artisti più amati del nostro panorama musicale. Oggi ospite a Domenica In, ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata, da quando era un ragazzino di vent’anni che ha dovuto piegarsi a tante ingiustizie all’uomo di quarant’anni che è diventato oggi dopo un cammino tortuoso e importante che ha percorso. In conclusione Mara gli ha ricordato: “Lo sai che la prima volta che ci siamo visti nel 2001, mi hai chiesto un autografo per tua nonna?”. E lì sono arrivate le lacrime.

Tiziano Ferro a Domenica In parla della sua nonna: il ricordo commovente

Nel suo documentario Tiziano parla di lei e dice che, con la sua morte, ha capito il senso di questo viaggio. Il giorno del suo funerale aveva accanto Victor: “Nel giorno che ho temuto per tutta la vita avevo vicino la persona che ho cercato per tutta la vita. Lì ho capito il senso di questo viaggio: la famiglia continua, l’amore non si ferma mai“. Oggi a Domenica In, tra le lacrime, ha ricordato gli insegnamenti che la nonna gli ha inculcato: “Lei mi ha insegnato la spiritualità. Mi ha fatto conoscere il Dio simpatico, portandomi a messa tutte le domeniche. Era una cosa nostra, tra me e lei“.

