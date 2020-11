Ballando con Le Stelle, il commento shock poi rimosso dai social – FOTO

Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera su Rai Uno ha decretato ieri sera i finalisti, ma a poche ore è scoppiata una polemica social. Un commento shock poi rimosso.

Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera su Rai Uno è arrivato al rush finale: ieri sera infatti la giuria ed il pubblico da casa hanno decretato le coppie che il prossimo sabato disputeranno la finale per vincere la tanto ambita coppa. Tra i finalisti, la coppia formata dall’attore Paolo Conticini e la ballerina Veera Kinnunen. Apprezzatissimi da casa e anche in studio – le battute sul fascino dell’attore sono immancabili in ogni puntata – tuttavia è scoppiata una polemica. Precisamente sui social: Paolo Conticini, conclusasi la puntata ringrazia i sostenitori e scrive: “E finale sia! Grazie del vostro aiuto, vi voglio bene, mi avete fatto felice”. Accanto al post, una foto che ritrae Conticini insieme alla bravissima ballerina svedese.

Ballando con le Stelle, il commento che ha fatto discutere

Tra i numerosi commenti di risposta ai ringraziamenti di Paolo Conticini, vi è quello di Massimo Boldi che ha suscitato la polemica. Il suo messaggio infatti è di cattivissimo gusto oltre che inopportuno: “Trombala, se lo merita” alludendo alla bellezza indiscutibile di Veera. Per fortuna, il suo commento è stato rimosso dall’attore, ma ha lasciato sgomento sul social tanto che ancor prima che Paolo procedesse alla rimozione, molti l’hanno invitato a farlo: Paolo cancella il commento di quel certo massimo Boldi. SE LO MERITA ! o ancora è un imbecille !!! Anche Paolo conticini e Veera dovevano rispondergli per le rime !!!!

Non è pervenuta alcuna risposta dai diretti interessati e forse non hanno poi così torto. Dice un aforisma: Il silenzio è la forma più alta della parola; comprenderlo è la forma più alta dell’essere umano.

