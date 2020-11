Sabrina Salerno, è sempre più sexy: “Meglio non pensarci troppo…” – FOTO

Dopo lo scatto di ieri super aggressive, Sabrina Salerno non smette di far sognare i suoi fan con uno scatto dove si mostra più bella che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno, attraverso le foto pubblicate su Instagram, riesce in un’impresa non facile che molte colleghe seppur giovanissime neppure tentano ovvero riuscire ad incantare pur mostrandosi completamente vestita. La showgirl genovese infatti riesce ad essere bellissima e sexy semplicemente indossando dei jeans e un morbido e caldo maglione che celebra Cortina. Il suo look sobrio e rilassato mette ancora di più in evidenza i meravigliosi occhi chiari che quasi permettono ai tanti followers di sentire l’aria pura del cielo azzurro delle montagne innevate. Lo sguardo malizioso e pieno di serenità è messo in risalto dalla scelta di un trucco leggero e sapientemente usato per amplificare la bellezza che madre natura le ha donato.

LEGGI ANCHE -> Ballando Con le Stelle, a sorpresa un ospite d’onore

Tra foto vintage e di oggi Sabrina Salerno è sempre più sexy