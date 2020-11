Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck, lite accesa a pranzo: “Adesso basta!”. Era una domenica come tante altre, quando all’improvviso è scoppiato il caos

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Altra lite accesa al Grande Fratello Vip, stavolta tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck. I ragazzi erano tutti a tavola per il rituale pranzo della domenica, Maria Teresa Ruta stava arrivando e i concorrenti hanno deciso di aspettarla. Tutti tranne Patrizia, che ha cominciato a mangiare. Tommaso le ha chiesto cortesemente: “Stiamo aspettando tutti, non puoi aspettare anche tu?“. Lei ha risposto con un secco e duro: “No“. Tommaso non ha risposto e lei si è arrabbiata, alzandosi e dicendo di volersi chiudere in camera e non voler più mangiare.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, lite furiosa con Dayane Mello nella notte: “Mi hai dato dell’alcolizzato”

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck attacca Tommaso Zorzi: “Tu non puoi darmi lezioni”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

A quel punto anche Tommaso ha sbottato: “Non le si può dire niente, sono due mesi che mi sento dire di tutto e non le ho mai detto niente, e per una volta che con gentilezza le si fa notare qualcosa risponde in questo modo“. I ragazzi hanno concordato con lui, facendo notare quanto certi comportamenti della Contessa siano sbagliati. “Mette la forchetta in venti piatti, mette il cucchiaio nella marmellata in bocca e poi lo rimette in frigo, vedo scene del genere tre volte al giorno. Stiamo sempre zitti, ma ora basta“.

LEGGI ANCHE -> Il rientro di Cristiano Malgioglio al GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)