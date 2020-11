Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 16 Novembre

Accadde oggi. Il 16 Novembre è il è il 320º giorno del calendario, quest’anno 321° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 16 Novembre si festeggia Sant’ Agnese d’Assisi, sorella minore di Santa Chiara, badessa di Monticelli. E’ inoltre la Giornata Internazionale della tolleranza, istituita dall’UNESCO nel 1995 per ricordare i principi ispiratori della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1849 – Fëdor Dostoevskij condannato a morte per attività anti-governative. La sua esecuzione viene cancellata all’ultimo minuto.

1892 – Nasce il pilota Tazio Nuvolari.

1907 – L’Oklahoma è il 46º Stato degli USA.

1914 – Apre i battenti la Federal Reserve degli Stati Uniti.

1922 – Benito Mussolini presenta al Parlamento il suo governo.

1922 – Nsce lo scrittore, premio Nobel, José Saramago.

1929 – Viene fondata la Scuderia Ferrari.

1930 – Nasce il boss mafioso Totò Riina.

1939 – Viene liberato Al Capone, detenuto precedentemente ad Alcatraz.

1940 – In Polonia, occupata dai nazisti, i tedeschi isolano il Ghetto di Varsavia dal mondo esterno con un muro che lo circonda totalmente.

1960 – Muore l’attore Clark Gable.

1965 – L’Unione Sovietica lancia Venera 3, la prima sonda a raggiungere la superficie di un altro pianeta (Venere).

1988 – I cittadini del Pakistan scelgono la candidata populista Benazir Bhutto come Primo ministro in occasione delle prime elezione libere in più di dieci anni.

1996 – Madre Teresa di Calcutta riceve la cittadinanza (onoraria) degli USA.

2000 – Bill Clinton è il primo presidente in carica degli Stati Uniti a visitare il Vietnam.

2001 – Esce il film, tratto dall’omonimo libro, Harry Potter e la Pietra filosofale.

2011 – Nasce ufficialmente il governo di Mario Monti.

