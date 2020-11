Gessica Notaro, oggi giornata decisiva: “Voglio dimenticare ma..”

Gessica Notaro ospite di Live-Non è la D’Urso ha raccontato cosa l’attende nella giornata di oggi: “La mia vita può cambiare”

Oggi è un giorno importantissimo per Gessica Notaro. La sua vita potrebbe cambiare e non nega di avere ancora paura. La modella e conduttrice sfregiata con l’acido dal suo fidanzato quattro anni fa ha raccontato, ieri sera, le sue emozioni a Live-Non è la d’Urso alla vigilia della sentenza per il ricorso in appello fatta dal suo ex.

La sentenza sarà oggi e l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha ammesso, di fronte alla sua amica, in prima serata tv, che non sa ancora se oggi sarà o meno in aula.

“Deciderò all’ultimo se presentarmi o meno in tribunale perché è una cosa che ancora mi crea ansia. Non so se lui ci sarà, ma per me il problema è dover affrontare tutto quello che è successo, che ancora fa male” ha ammesso Jessica Notaro. “Lui è imputato per un reato molto grave e ha il diritto di difendersi. – ha aggiunto – Ma io ho pienamente fiducia nella magistratura. Domani la mia vita può cambiare”.

Edson Tavares, ex della Notaro, è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 22 giorni inflitta con una condanna che non lascia equivoci: “meditata ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso”.

Gessica Notaro: “trasmettere positività ma..”

Per Gessica Notaro il calvario non è ancora finito. Non nasconde di avere fantasmi, dubbi, incubi perché sa che il percorso che dovrà affrontare è molto lungo: “Nonostante io cerchi di trasmettere positività ed entusiasmo la strada è ancora lunga” ha ammesso, cosciente del fatto che dovrà affrontare ancora molte operazioni e tantissime altre cose.

E la quotidianità la turba, perché il rapporto con le persone non è sereno: “Io ho delle grandissime difficoltà quando mi si presentano persone a sinistra, perché l’aggressione è venuta da quella parte” ha ammesso.

Ma poi non si perde d’animo e spera in una mano benevola dall’alto: “Spero che Dio mi aiuti, sono in mano a dei bravissimi dottori e spero un giorno di recuperare l’uso dell’occhio sinistro” ha concluso augurandosi che la sentenza di oggi non le sconvolga ancora una volta la vita.

