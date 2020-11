Cachi, protagonisti dell’autunno. Alcune ricette facili da replicare in cucina

Sono dolcissimi e molto duttili per realizzare diverse ricette facili in cucina. Alcuni consigli pratici con i cachi per ingolosire grandi e bambini

Ne abbiamo già parlato in altri articoli per le sue straordinarie proprietà naturali ed i benefici che apporta all’organismo, nonché per le sue infinite – spesso sottovalutate – sfaccettature in molte ricette che possiamo realizzare a casa in questo periodo.

I cachi, conosciuti anche come kaki, loti oppure Mela d’Oriente, sono originari dell’Asia orientale e coltivati in Europa e in America solo nel 1800. In Italia si coltivano in Campania, Romagna, Sicilia e Veneto dove le varietà principali e più apprezzate sono il Vaniglia della Campania, il Loto di Romagna, il Fuyu e il Misilmeri.

Sconsigliati a chi ha il diabete alto e vuole mantenere bassi gli zuccheri nel sangue, ma stra consigliati per le loro proprietà lassative, sono depurativi visto che sono formati da circa l’80% di acqua, hanno proprietà epatoprotettive, proteggono cioè il fegato dalle tossine in eccesso e contengono fibre, vitamina C, magnesio, calcio, fosforo e sodio. Ottimi per gli sportivi o per chi desidera concedersi qualcosa di dolcissimo ma senza mangiare zucchero raffinato non ottimale per la nostra alimentazione.

Mousse ai cachi

250 g di polpa di cachi maturi

250 g di panna liquida fresca senza zucchero

6 g di colla di pesce

succo di limone

Iniziare mettendo in un pentolino la colla di pesce a bagno nell’acqua fredda. Questa poi andrà portata sul fuoco e sciolta. Togliere la polpa matura dai cachi e metterla in un contenitore con il limone, il tutto poi andrà frullato con un minipimer e versato in una ciotola. Unire la colla di pesce.

Nel frattempo montare la panna che deve essere ben compatta, va poi incorporata al composto a base di cachi. Attenzione a mescolare delicatamente dall’alto verso il basso. Mettere la mousse negli stampini e riporre in frigo per un paio d’ore. È possibile guarnirla con del cioccolato fuso o mangiata al naturale. Con le dosi indicate si otterranno circa tre mousse.

Torta al cioccolato e cachi

750 g di cachi

200 g di farina

75 g di burro

100 g di zucchero

50 g di cioccolato fondente

2 uova intere

1 bustina di lievito per dolci

20 g di cacao amaro in polvere

scorza di limone/arancia

1 pizzico di sale

Montare il burro a temperatura ambiente con lo zucchero, aggiungere poi i tuorli (Non buttate gli albumi che serviranno montati per dopo). Setacciare la farina con il lievito e aggiungere gradatamente al composto.

Togliere la polpa dai cachi maturi e frullarla, questa sarò poi aggiunta al composto insieme alla buccia di limone, al cacao e al cioccolato fondente a scaglie.

Montare i bianchi d’uovo messi da parte ed aggiungerli al composto facendo dei movimenti dal basso verso l’alto per non incorporare aria. Imburrare ed infarinare una tortiera da 24-26cm ed infornare (forno ventilato) a 180 gradi per circa 40 minuti.

Pancake morbidi ai cachi

polpa di 4 cachi maturi

2 cucchiai di miele

sciroppo d’acero q.b.

2 uova intere

220 g di farina di tipo 1

1 cucchiaino di lievito vanigliato

burro q.b.

Togliere la polpa dei cachi e frullarla con un minipimer, metterla in una terrina con il miele, le uova e la farina e lavorare bene con le fruste finché non si otterrà un composto omogeneo senza grumi.

Coprire la ciotola con pellicola trasparente per alimenti e lasciate riposare a temperatura ambiente per circa una mezzora alla fine aggiungere il lievito vanigliato.

Prendere una buona padella antiaderente, ungere il fondo con il burro e aiutandosi con un cucchiaio, distribuire l’impasto in modo da formare i pancake tenendoli ben distanziati tra loro perché non si attacchino. Cuocere l’impasto 2 minuti per lato e ripetete l’operazione fino ad aver terminato tutto l’impasto. Servire i pancake con sciroppo d’acero finché sono ancora caldi.

Un’idea alternativa dei cachi in cucina la si ha per le ricette salate: provate il risotto con gorgonzola, cachi e noci. Prearate il ricotto come al solito utilizzando un buon brodo di verdura per la cottura, mantecatelo con Gorgonzola DOP e aggiungete alla fine le noci e la polpa di cachi per guarnire il piatto. Il contrasto tra il dolce ed il sapido del formaggio creerà una buona armonia in bocca e al naso. Da provare.

