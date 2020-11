Eva Henger in abito rosso corto e tacchi a spillo, che meraviglia-FOTO

La Henger ha condiviso una foto in cui è seduta e indossa un mini abito rosso, con tacchi a spillo abbinati nel colore rosse è stupenda

Eva Henger stupenda in rosso, condivide una foto su Instagram che fa impazzire il web abitino corto rosso e tacchi alti a spillo. Nella didascalia scrive una frase felicità:”Chi è contento può augurare la gioia agli altri, chi non lo è deve prima occuparsi della sua scontentezza”. Dalle tante frasi che scrive sulla vita e la felicità, si capisce che la Henger ha ancora qualcosa di irrisolto e infatti potrebbe trattarsi del rapporto difficile con la figlia Mercedesz.

Eva Henger sempre più sensuale su Instagram, i fan la adorano

La showgirl è amata dal suo pubblico su Instagram, la riempiono di complimenti e adorazione. D’altronde è una donna davvero bellissima, considerando anche che non è più una ragazzina perché ha 48 anni ma ne dimostra 35. Ha anche affrontato due gravidanze, la prima con Mercedesz che oggi ha 29 anni, e la seconda con Jennifer avuta dall’attuale compagno Massimiliano Caroletti, ma sembrano non aver lasciato alcun segno sul corpo della meravigliosa modella ungherese.

Sul suo profilo si vedono spesso foto in bikini o in intimo, la modella ama mostrarsi ai suoi fan così e loro apprezzano molto. Sicuramente è una bellezza senza tempo e così anche le sue figlie. Mercedesz che è più grande, anche lei ama condividere foto del suo corpo, sopratutto perché si allena molto e giustamente vuole mostrare i risultati ai suoi follower, a volte può anche spronare le persone ad allenarsi. La figlia più piccola, ha anche lei un profilo Instagram nonostante la tenera età, ma appare sin da subito che a gestire il profilo sia mamma Henger, con contenuti e altro.

Si sa che Instagram può infatti essere uno strumento pericoloso per ragazzini, è dunque sempre necessario l’occhio vigile dei genitori. Anche il profilo privato è un’arma per proteggere i proprio figli piccoli, ma pare che Eva non abbia voluto usare questa opzione, ma d’altronde se lo gestisce lei tiene tutto sotto controllo.

