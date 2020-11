Eleonora Pedron, uno scatto in intimo sportivo. Ancora regina di bellezza – FOTO

A diciotto anni dalla sua vittoria a Miss Italia, Eleonora Pedron rimane una delle reginette di bellezza più apprezzate di sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Una bellezza spontanea e travolgente quella di Eleonora Pedron, che a 18 anni dalla sua vittoria a Miss Italia rimane una delle reginette più acclamate di sempre. Ex modella, ma anche attrice e showgirl di successo, la Pedron porta avanti un’intensa attività sui social, dove condivide spesso foto dei brand che sponsorizza, ma anche teneri scatti di famiglia.

Di recente l’ex Miss ha condiviso una foto per sponsorizzare un intimo sportivo. Ai fan non è sfuggito il suo fisico davvero incantevole, nonostante il passare degli anni e la nascita di ben due figli. A vederla – scrive qualcuno sotto i suoi post – sembra ancora la ragazzina che era vent’anni fa.

Leggi anche -> Gerry Scotti e le condizioni di salute: Come sta il grande presentatore

Eleonora Pedron, ancora reginetta di bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora Pedron deve avere sicuramente un quadro in soffitta che invecchia per lei, altrimenti non si spiega come riesca a rimanere sempre così giovane e bella. Quando nel 2002 vinse Miss Italia, ben pochi avrebbero scommesso che a distanza di quasi vent’anni sarebbe diventata, se possibile, ancora più incantevole.

Se tuttavia la sua bellezza non è cambiata, di certo la sua vita ha subito un notevole “upgrade”, sia dal punto di vista professionale che nella vita privata. Oggi la Padron conduce Belli dentro belli fuori, in onda ogni sabato mattina su La7. Ha inoltre due figli, Ines Angelica e Leon Alexandre, entrambi nati dalla relazione con il campione di motociclismo Max Biaggi.

Leggi anche -> Malika Ayane svela i motivi della rottura con Cesare Cremonini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Da alcuni anni, l’attrice è inoltre legata sentimentalmente a Fabio Troiano, collega milanese con il quale condivide l’amore per il mondo dello spettacolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter