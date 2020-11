Giorgia, per lei è già Natale ma c’è un intruso – FOTO

Giorgia e la sua simpatia su Instagram. Posta una foto dell’albero di Natale ma non tutto fila liscio. Fans che ridono insieme a lei

La cantante Giorgia, come molti, si prepara in anticipo al Natale. Ci delizia con una bella foto dei preparativi natalizi e ci strappa un sorriso in questo periodo non facile per nessuno.

Giorgia con la sua voce ci ha sempre deliziato, fin da giovanissima quando colpì tutti con la sua E poi. Era il 1994 a Sanremo Giovani e l’anno successivo ha catturato ancora il pubblico dell’Ariston e non solo con Come Saprei, ottenendo la vittoria. Da lì ha spiccato il volo ed è oggi una degli artisti più bravi e apprezzati del nostro panorama artistico.

Ma Giorgia è appagata anche nella sua vita privata. È mamma e compagna felicissima. Nel 2010 è nato il piccolo Samuel, frutto del suo amore con Emanuele Lo, ballerino all’epoca in cui si conobbero e oggi anche cantante. I due, infatti, hanno anche lavorato insieme.

Giorgia, i dubbi e la presenza del suo gatto

Giorgia ci presenta il suo gattino un po’ giocherellone e birbante. Ci concede uno spaccato della sua familiarità e vita privata. Ieri come molte altre famiglie in Italia si è dedicata all’allestimento dell’albero di Natale.

Quest’anno pare che i preparativi per la festa tanto attesa siano iniziati prima de solito. Complice il lockdown in molte ragioni e l’umore non piacevoli di questi giorni di pandemia, l’albero di Natale e l’aria festosa delle luci aiuta a scaldare un po’ il cuore.

Giorgia ci mostra come il suo micino nero sia già salito sull’albero ancor prima che siano stati montati tutti gli addobbi. Sull’albero si vedono le luci, il gattino e Giorgia con uno sguardo alquanto dubbioso.

“Non credo che l’albero durerà fino a natale😸” scrive a corredo della foto la cantante che ha suscitato la simpatia di tutti i suoi fans che la seguono sui social. Molti sorridono e dicono che di sicuro l’Albero non arriverà alla festa.

