Alessia Marcuzzi: sotto pantaloni e stivali ma di sopra nulla. Seno tutto scoperto e un’esplosione d’eros senza precedenti

Alessia Marcuzzi, una di noi, a volte. La bella presentatrice televisiva ama far sentire la sua presenza sui social. È difficile che passi un giorno e non lancia qualche scatto della sua quotidianità. Molte volte si mostra in versione easy, senza troppi accorgimenti e filtri, tanto che spesso viene detto “Alessia una di noi”.

Una su tutte è la foto che è piaciuta molto ai suoi fans e non solo. quella in cui si mostra acqua e sapone mentre porta a spasso i cane. Capelli raccolti un po’ a caso, cappotto e borsa e via per una passeggiata.

Molte altre volte, però, non disdegna di mostrarsi in pose sexy e un po’ intriganti che fanno scatenare la fervida immaginazione degli uomini. Lei ci scherza e si diverte e il risultato è presto detto. Tantissimi like e commenti che le ricordano di quanto sia bella, affascinante e sensuale.

E lei li prende di parola ed ecco che sforna un’altra bella foto dove stuzzicare l’immaginazione non serve. È quasi tutto a portata di mano anche se Alessia lo fa sempre con classe e nessuna volgarità. Vediamo cosa ci ha proposto oggi, per scoprirlo vai su successivo.

Alessia Marcuzzi, di profilo e accovacciata: esplosione di eros