Beautiful, anticipazioni puntata 17 novembre: due coppie sul punto di rottura

Beautiful, anticipazioni 17 novembre: Ridge torna a casa, ma ad attenderlo c’è una brutta sorpresa. nel frattempo Flo va a far visita a Wyatt.

Ridge ha preso una decisione importante: seppur con quale rimostranza, ha accettato l’accordo di immunità di Flo. Ciò significa che la ragazza è libera, ma dovrà collaborare alle ricerche sul caso di falsificazione di documenti di nascita. In cambio, non sarà più una testimone chiave per quanto riguarda il giallo sulla morte di Emma Barber. Di conseguenza, Thomas può tirare un sospiro di sollievo. Ridge ha fatto di tutto per proteggere suo figlio, ma come la prenderà Brooke? Nel frattempo Flo, ormai libera, va a trovare una sua vecchia fiamma.

Beautiful, anticipazioni 17 novembre: Wyatt rifiuta Flo

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Flo si recherà alla Spencer Publications per parlare con Wyatt. Il ragazzo, che si è appena intrattenuto con Sally, non sarà felice di vederla. Seppur lei si mostri pentita, non può certo dimenticare tutto il male che ha fatto ad Hope e Liam. Flo gli parlerà dell’accordo di immunità e del desiderio di non sprecare neanche un minuto del tempo che le è stato concesso.

Nel frattempo Ridge e Brooke avranno un’accesa discussione. Tornato a casa dopo la visita in prigione, lo stilista spiegherà alla moglie che Flo è di nuovo in libertà e che Thomas tornerà presto a casa. Brooke si oppone: non vuole che Thomas abiti così vicino ad Hope. È d’accordo sul fatto che il ragazzo abbia bisogno di aiuto, ma non possono essere loro a darglielo. Il confronto finirà nel peggiore dei modi.

