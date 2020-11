Anna Tatangelo, da tre angolazioni diverse: sempre bellissima – FOTO

Anna Tatangelo sorridente e magnetica in tre scatti mentre è baciata dal sole. Camicia e occhialoni neri, è speciale

Anna Tatangelo si vive il suo momento d’oro. Una vita ritrovata tra tranquillità emotiva e grandi successi dal punto di vista del lavoro.

La bella cantante di Sora, dopo la chiusura definitiva con Gigi D’Alessio e un momento non facile della sua vita sembra più solare e motivata che mai. è noto a tutto ormai il suo cambio look con un biondo platino che ha sconvolto inizialmente ma che ora piace sempre di più.

La nuova Anna è magnetica, ricca di eros e pathos, forse come non l’avevamo mai vista prima. Due i singoli lanciati, “Guapo” prima dell’estate che ha segnato il suo ritorno e “Fra me e te” con Gemitaiz. E poi la frizzante esperienza a All Together Now che la vede nelle vesti di giudice insieme a Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga. Un ruolo che le piace molto e per il quale non si nasconde nei giudizi ma che la porta anche sul palco con diverse esibizioni.

Insomma Anna vive un momento che a fa sorridere e la fa stare bene. Sembra aver messo da parte le sofferenze di cuore ed è tutto per il suo Andrea, il figlio avuto da Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo, tre scatti uno più bello dell’altro

E che Anna Tatangelo stia vivendo un momento magico lo dimostrano anche le sue foto ed i video che condivide su Instagram.

Nell’ultimo post ci regala tre belle foto, da tre diverse angolazioni, che la mostrano in tutta la sua bellezza e in diverse sfaccettature del suo carattere.

Con addosso una camicetta a fondo nero e tantissime decorazioni tra rosso, oro e fucsia, molto estrosa c’è da dirlo, e una fascia rosso fuoco in vita, Anna ci delizia rapendoci con gli occhi e con il suo sorriso.

La prima foto è più meditativa, con le spalle al muro e lo sguardo puntato verso la camera. Nella seconda c’è maggiore libertà si gode il sole con i suoi occhialoni neri. E nella terza ride serena e disinvolta.

Il risultato? I fans muoiono per il suo essere così magnetica e le regalano oltre 50 mila like e una caterva di commenti.

