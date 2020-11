Elettra Lamborghini e Afrojack: il marito la riprende mentre cucina in costume – FOTO

Elettra Lamborghini e Afrojack si godono il viaggio di nozze a Dubai: il dj riprende la moglie mentre cucina in costume. Uno spettacolo per pochi!

Avevano inizialmente deciso di rinviare il viaggio di nozze, ma non hanno resistito. Elettra Lamborghini e Afrojack, novelli sposi, si godono il relax di Dubai, dopo aver viaggiato per parecchie settimane da un capo all’altro del mondo. Il reportage della loro vacanza è un susseguirsi di scatti mozzafiato. Il disc jockey riprende la moglie mentre gli cucina delle vere “prelibatezze”, ma l’occhio non può non cadere su di lei: ai fornelli, infatti, la cantante è sempre in costume.

Anche Afrojack sembra essere stato contagiato dalla “malattia dei social”, tanto che non si perde neanche un secondo delle azioni della bella Elettra: la riprende in qualsiasi momento, e posta video ed immagini su Instagram.

Elettra Lamborghini e Afrojack: una coppia esplosiva!

Si sono sposati lo scorso 26 settembre sul lago di Como, e da quel momento sono letteralmente inseparabili. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini ed Afrojack, che attualmente si trovano a Dubai per festeggiare il loro viaggio di nozze. Sarebbero dovuti partire in tempi migliori, nel momento in cui la situazione Covid si fosse alleggerita: ma non hanno resistito ad una fuga d’amore.

Dopo aver sostato da una parte all’altra del pianeta, i due coniugi si sono fermati a Dubai. Tra una giornata trascorsa in spiaggia, a prendere comodamente il sole, e momenti “bollenti” davanti ai fornelli, la luna di miele di Elettra e Afrojack continua. Mentre la bella ereditiera gli cucina delle vere prelibatezze, il marito la riprende da ogni angolatura: ed i fan non possono che apprezzare il tutto.

Elettra, esplosiva e scatenata come suo solito, si fa ritrarre in ogni momento della sua scoppiettante vacanza a Dubai. In spiaggia, in cucina, ovunque…la passione tra i due è palpabile! Anche mentre prepara dei gustosi piatti per il marito, la cantante non può non esibire tutto il proprio fascino: con un sexy costume intero, la Lamborghini è davvero irresistibile.

