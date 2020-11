Incidente stradale a Santo Domingo. Muore 18enne del bellunese

Incidente ieri a Santo Domingo, è morta la bellunese Angelica Gerlin di 18 anni. Era in vacanza laggiù per amore del fidanzato

Sono ancora poche le informazioni che riusciamo a dare ma secondo quanto riporta Il Gazzettino l’incidente che ha provocato la morte della 18enne bellunese Angelica Gerlin in vacanza a Santo Domingo sarebbe stato provocato da un furgone pirata.

L’incidente è avvenuto nella notte fra sabato e domenica a Portillo, Las Terrenas, nella Repubblica Dominicana. Pare che Angelica stesse viaggiando a bordo di uno scooter guidato dal fidanzato conosciuto sull’isola come “Dj Manuel” e che lei era andata a trovare per passare del tempo in vacanza: nessuno dei due si è salvato nell’impatto con il pick-up che li ha travolti e che dopo l’impatto si è dato alla fuga. La polizia locale, come riporta El Caribe, è già sulle tracce dell’uomo alla guida.

I due stavano percorrendo il tratto di strada fra Portillo e El Limón, sono stati prima agganciato dal furgone, poi trascinati ed infine lo schianto che ne ha provocato la morte in seguito al pesante trauma cranico riportato. Sono intervenuto sul posto prontamente i medici che però non hanno potuto che constatare il decesso immediato di entrambi i ragazzi.

Santa Giustina nuovamente al centro della cronaca nera

Sempre El Caribe dice che le autorità dominicane hanno già rintracciato il pick-up che li ha tamponati e che è stato abbandonato qualche chilometro più avanti da chi ha compito il gesto due giorni fa. Le indagini proseguono serrate per capire l’esatta dinamica dell’incidente e poter così riportare in Italia le salme di Angelica e del fidanzato.

Angelica Gerlin era originaria di Santa Giustina ma studiava all’Istituto Segato di Belluno, la sua famiglia è molto conosciuta in paese perché gestisce una pizzeria al taglio. Angelica lascia i genitori Renato e Daniela, e la sorella Nicole.

Il comune di Santa Giustina è nuovamente al centro della cronaca nera dopo che lo scorso 11 agosto, il 16enne Alessio Bortoluzzi ha perso la vita mentre si trovava con gli amici sulle rive del Piave. Il ragazzo è morto perché schiacciato da un masso di circa 600 kg che si è staccato dalla montagna e lo ha schiacciato.

