Justine Mattera, i collant lasciano intravedere tutto. Iconica – FOTO

Justine Mattera nel rievocare gli anni ’70 cede il posto alla sensualità. Il suo outfit è molto audace, lei è semplicemente iconica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera, la showgirl e atleta americana nota in Italia per i suoi esordi come sosia di Marylin Monroe, propone una serie di scatti sui social che strizzano l’occhio agli amanti della bellezza non senza un tocco di nostalgia dei tempi che furono. Già dagli effetti vintage impiegati per questa foto, si comprende subito come lo shooting che vede protagonista la Mattera abbia a che fare col passato, precisamente gli anni ’70. Lo si comprende dall’outfit, stravagante ed in perfetta sintonia con il decennio più colorato forse del secolo scorso, ovviamente per quel che concerne la moda. Il colore dominante è il giallo come i collant coprenti che la Mattera abbina ad un top cortissimo e che indossa senza reggiseno.

Justine Mattera, l’outfit promosso a pieni voti

