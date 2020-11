Valentina Vignali, la gonna molto corta a campana non nasconde le forme – FOTO

Valentina Vignali si lascia immortalare con un outfit sbarazzino. Sullo sfondo uno dei simboli più amati e noti di Roma, la Fontana di Trevi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali si lascia fotografare tra le vie di Roma precisamente alla Fontana di Trevi, uno dei simboli della città eterna. Trattasi di uno shooting fotografico, infatti l’influencer è messa in posa poggiandosi – come si vede in uno dei due scatti pubblicati – sulla porzione più sporgente della fontana. Bella e sorridente come sempre, la Vignali propone un outfit interessante: top corto monospalla nero con balza. Cintura Gucci, con tanto di logo personalizzato del brand di lusso e gonna davvero deliziosa. Si tratta di un modello corto a campana che mette in risalto le gambe chilometriche della cestista. La gonna essendo rossa conferisce un tocco di colore all’abbigliamento della Vignali perché altrimenti sarebbe risultato mono colore.

Valentina Vignali, appena uscita dalla doccia. Che stile!

