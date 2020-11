Cambiamenti climatici, Bezos Earth Fund stanzia 790 milioni di dollari

Jeff Bezos, numero uno di Amazon, ha annunciato lo stanziamento di 790 milioni di dollari per contrastare i cambiamenti climatici.

Jeff Bezos lo aveva promesso e lo ha fatto. L’uomo più ricco del mondo ha mantenuto la sua parola ed ha dato riprova del suo interesse nei confronti del clima. Stando a quanto dichiarato da lui stesso tramite il proprio profilo Instagram i primi 790 milioni di dollari per frenare il fenomeno del climate change sono stati stanziati ed a breve verranno impiegati per porre in essere concrete misure. Una prima parte del suo progetto è stata, quindi, attivata ma si tratta solo dell’inizio. La sua fondazione Bezos Earth Fund ha promesso che complessivamente saranno stanziati 10 miliardi di dollari a favore del clima.

Bezos Earth Fund, stanziati 790 milioni di dollari per il clima: Amazon contro i cambiamenti climatici

Nella giornata di ieri, tramite il proprio profilo Instagram il magnate Jeff Bezos ha annunciato che 790 milioni di dollari sono stati stanziati in favore del clima dalla sua fondazione. Un primo step a cui ne seguiranno tanti altri considerato che la cifra cui ambisce Amazon è di ben 10 miliardi di dollari per contrastare il fenomeno del cambiamento climatico e del riscaldamento globale.

L’uomo più ricco del mondo ha scritto: “Ho trascorso l’ultimo periodo ad imparare da persone che hanno dedicato la loro esistenza ed il loro lavoro a contrastare il cambiamento climatico e le sue conseguenze sulla popolazione mondiale“. Con queste parole di somma modestia Jeff Bezos ha aperto il proprio post con cui ha comunicato lo stanziamento della prima parte del fondo. “Sono ispirato dal loro operato ed al contempo entusiasta di potergli dare una. Oggi sono lieto di annunciare chi saranno i primi beneficiari del Fondo Bezos Earth. Si tratta – ha proseguito il numero uno di Amazon- di 16 organizzazioni che sono impiegate nella ricerca di soluzioni innovative, ambiziose e agili“.

Si tratta, ha affermato Bezos di 791 milioni di dollari donati e che rappresentano solo l’inizio del suo impegno quantificato in 10 miliardi di dollari totali destinati a tutti coloro i quali si impegnano quotidianamente nella lotta contro il cambiamento climatico.

Le organizzazioni che potranno usufruire della donazione sono 16 e rientrano nelle più disparate nature giuridiche: ONG, enti ed associazioni ambientaliste.

