Laura Pausini, la cantante è una bomba d’eros: Sotto cappotto niente-FOTO

La Pausini condivide una foto su Instagram con un cappotto rosso e sotto nella parte in alto ha solo il reggiseno, che schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini bellissima su Instagram in un cappotto rosso con sotto solo il reggiseno. Nella didascalia parla del film La vita davanti a sè, e scrive:”Buon martedì a tutti! Volevo ringraziarvi per i messaggi che mi avete scritto nei giorni scorsi, dopo aver visto il film La vita davanti a sè, per dirmi che avete davvero sentito e capito il messaggio che volevo dare con #IoSi. è un momento particolare per utti noi e sentirci vicini per me è davvero importante!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Belen e il suo nuovo fidanzato. Il web: “Sono tutti uguali”

Due star per un film meraviglioso, “La Vita Davanti a sè”, Sophia Loren e Laura Pausini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Dopo 10 anni di nuovo sullo schermo Sophia Loren con un film interamente Made in Italy e con la colonna sonora di una fantastica Laura Pausini. Il film è ambientato a Bari e racconta la storia di Madame Rosa, anziana ed ebrea e anche ex prostituta che per sbarcare il lunario ospita a casa sua un asilo per bambini in difficoltà. Incontra così un dodicenne scapestrato senegalese, Momò.

I due diventeranno grandi amici e capiranno di essere legati dallo stesso destino che cambierà profondamente le loro vite. Il film è disponibile al cinema e su Netflix per tre giorni. La storia è tratta dal libro Roma Gary. La canzone di Laura Pausini è molto emozionante e toccante, parla si un rapporto speciale tra due anime che si tengono strette per non essere sole. Il brano in due settimane ha già ottenuto 632.623 visualizzazioni su Youtube.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Rocio Morales, lady Bova è un incanto: vestito da favola. Amabile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Ci sono altre quattro versioni della canzone, in spagnolo, portoghese, francese e inglese. Ma in tutto il mondo quella scelta per il film è la versione italiana. Il motivo è per supportare l’italianità fino alla fine. Sicuramente il film è toccante e con Sophia Loren sarà per forza un successo. Inoltre tocca argomenti importanti come l’accoglienza, ma anche le avversità della vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.