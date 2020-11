Belen e il suo nuovo fidanzato. Il web: “Sono tutti uguali”

Belen Rodriguez ha presentato al web il suo nuovo fidanzato. Su Instagram i commenti non mancano, molti rivogliono De Martino

Il web non riesce ad accettare la separazione tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino, ormai i due si sono lasciati definitivamente e l’argentina ha già un nuovo fidanzato. La mamma del piccolo Santiago esce allo scoperto, su Instagram pubblica foto con la nuova fiamma ma non tutti sono contenti e c’è chi lascia commenti negativi. Antonino Spinalbese ha dieci anni in meno della modella, ma per loro l’età non conta e in questo momento si vivono appieno la loro storia d’amore, iniziata da qualche mese.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elena Barolo. La risposta perfetta agli haters zittisce tutti – FOTO

Belen: cosa pensa il web del nuovo fidanzato?