Ludmilla Radchenko confessa la sua voglia più grande – FOTO

Ludmilla Radchenko propone uno scatto nostalgico su Instagram e ne trae l’occasione per svelare una sua gran voglia: “Che voglia d’estate…”

Ludmilla Radchenko è un’artista russa, le sue creazioni – a volte fatte su commissione – sono esportate fuori dall’Italia. Il suo profilo Instagram molto seguito è un inno alla bellezza, all’arte ma anche ai momenti preziosi della sua vita quotidiana in famiglia. L’ultimo post di Ludmilla la ritrae in bikini su un telo mare. Ovviamente, essendo un’artista c’è da aspettarsi che il costume indossato sia diverso da quelli più “convenzionali”; un patchwork che va dall’animalier a delle stampe astratte di colore rosso. Il telo a fantasia con in risalto il gufo alle sue spalle. Che voglia d’estate..viaggi..sole..mare ! Prima o poi ritornerà tutto normale..questo è l’augurio che condivide sul canal social Ludmilla.

Ludmilla Radchenko, la sua arte più contemporanea che mai

Guardando le storie su Instagram della Radchenko, si ha come l’impressione di visitare una galleria d’arte; le sue tele sono particolari e risentono molto dei tempi che si stanno vivendo: come il caso della tela a tema “Covid”. Ovviamente è brutto da dirsi, ma inevitabilmente questa situazione ha urtato la nostra sensibilità e gli artisti fanno emergere questo aspetto. In foto ci sono quattro tele che ripropongono il flacone di un profumo di un’importante maison francese, scrivendo Covid n° 19. Ogni tela un colore diverso, che vagamente ricorda la pop art, ovvero riproporre lo stesso soggetto con diverse tonalità.

Il risultato è comunque interessante, ma del resto l’arte di Ludmilla è sempre così attuale. Lei è sempre attenta a quello che accade. Eventi insomma che colpiscono l’artista russa.

