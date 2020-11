Ornella Muti supporta ecosostenibilità promuovendo una borsa-FOTO

L’attrice Ornella Muti condivide una foto su Instagram in cui tiene in mano una borsa e racconta di cosa è fatta, sorprendente

Ornella Muti promuove una borsa e spiega che è fatta in ecopelle, ricavata da scarti delle mele. Nella didascalia scrive:”C’era una volta…qualcuno che rispettava l’ambiente. Vi racconto una storia incredibile. Oggi, esiste un azienda ecosostenibile, Miomojo che crea borse meravigliose in ecopelle”. A quanto pare la Muti ci tiene molto a preservare l’ambiente e fa benissimo, a supportare il progetto c’è anche la figlia Naike. Anche lei ha scattato una foto con una borsa in mano e senza veli, immersa nella natura come piace a lei.

Ornella Muti e Naike rivelli, un rapporto madre e figlia meraviglioso sono complici in tutto

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli, hanno un rapporto bellissimo. Sono complici in tutto, quello che fa una lo fa anche l’altra. Hanno le stesse idee e stile di vita. Entrambe amano molto lo yoga e lo praticano con grande costanza. Condividono spesso video in cui praticano le posizioni tipiche di questa attività che fa molto bene al corpo e alla mente. Sono inseparabili, fanno tutto insieme e questo è davvero meraviglioso.

Si vede che c’è tanta stima reciproca tra le due, Naike condivide i successi della mamma con grande orgoglio e Ornella anche ovviamente. Oltretutto sono davvero identiche, si somigliano moltissimo. Entrambe si battono per cause importanti, dall’ecosostenibilità come visto prima alla violenza sulle donne. A questo proposito Naike qualche giorno fa ha condiviso un post su Instagram sfogandosi contro i festini altolocati che sfruttano minorenni, inducendole a fare di tutto.

Alcune sue parole sono state:”Basta festini altolocati! Basta Uomini di potere che sfruttano minorenni inducendole a fare uso di coca. Basta giri di prostituzione negli ambienti dello spettacolo”. Un tema sicuramente delicato e grave, contro cui si cerca di combattere il più possibile.

