Paola Di Benedetto. La bellissima showgirl veneta ma con la Sicilia nel cuore pubblica una serie di foto di repertorio incantevoli. Follower in estasi

Classe 1995, 25 anni di Vicenza, nata da genitori nati nella provincia di Palermo, Paola Di Benedetto fa battere i cuori dei suoi fan. Giovanissima, ha una lunga carriera davanti a sè ma sta muovendo con sapienza i passi giusti nel mondo dello show business.

In molti si ricordano di lei per aver prestato il volto all’iconico personaggio di Madre Natura nel programma Ciao Darwin, durante la settima stagione.

E’ stata una concorrente al celebre concorso di bellezza Miss Italia. Da lì si sono aperte le porte dello spettacolo. Ha partecipato a Colorado come ballerina, è stata naufraga a L’Isola dei famosi, ospite delle Gialappa’s e il Mago Forrest a Mai dire Talk. L’abbiamo intravista anche a Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Grazie alla vittoria al Grande Fratello Vip che si è imposta definitivamente. E’ arrivata in finale contro Paolo Ciavarro. Ha devoluto l’intero montepremi di 100mila euro a Mediafriends per sostenere la lotta contro il COVID-19. Da regolamento avrebbe potuto tenere per sè la metà di tale cifra. La sua è stata una grande prova di generosità.

Leggi anche >>> ELISABETTA GREGORACI SU BRIATORE: “MI HA CHIESTO DI RISPOSARLO”

Paola Di Benedetto. “Mi approvate o no?”