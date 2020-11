Elisabetta Gregoraci su Briatore: “Mi ha chiesto di risposarlo”

Altre dichiarazioni da parte di Elisabetta Gregoraci nella casa più spiata d’Italia, una confessione su Briatore non è passata inosservata

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste più discusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip, prima con la relazione speciale con il concorrente Pier Paolo Pretelli, poi con Francesco Bettuzzi e per finire con Flavio Briatore, il suo ex marito. In questi ultimi giorni la conduttrice si è lasciata andare e ha confessato a Giulia Salemi qualcosa di molto interessante. Alfonso Signorini non è riuscito a trattenersi e nella puntata del 16 novembre è tornato sulla questione per chiedere chiarimenti da parte della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci: cosa le ha chiesto Briatore?