Rosa Perrotta criticata per essere dimagrita, svela di aver vissuto un brutto momento

La Perrotta rivela il motivo del suo dimagrimento repentino e risponde alle critiche che le hanno fatto

L’influencer spiega di aver attraversato un periodo difficile ed è a causa di questo che è dimagrita molto, si ritrova anche a dover rispondere alle costanti critiche mosse sulla questione. In quest’ultimo periodo si è notata anche una distanza fra Rosa e Pietro, il bambino che di solito appare sempre con la mamma invece appariva sempre e solo con il papà e senza la mamma. Questo ha insospettito i fan e avrebbe anche a che fare con il suo dimagrimento e ora Rosa è pronta a parlarne.

Rosa Perrotta confessa di aver attraversato un periodo buio

Fino ad ora l’influencer ha mantenuto il riserbo della situazione perché era privata e ci stava molto male, ma oggi vuole raccontare cosa è successo. Afferma dunque di aver attraversato un momento molto buio a causa di una malattia che ha colpito una persona a lei moto care. Ad oggi la situazione si è stabilizzata, ha spiegato Rosa però ha vissuto momenti di forte stress e dolore.

Per questo motivo è dimagrita molto, purtroppo quando affrontiamo momenti dolorosi e stressanti il nostro corpo ne risente molto e così è stato anche per Rosa. Oggi però è tornata da suo figlio e Pietro e la situazione è migliorata molto. Però l’influencer è dispiaciuta che in un momento così difficile gli hater si siano scagliati contro di lei, accusandola di essere diventata uguale alle altre influencer magre e di aver perso il suo fascino.

Si è quindi sfogata invitando le persone che hanno avuto poco tatto a riflettere, perché non sanno cosa una persona stia affrontando in quel momento quindi giudicare non è giusto. Avrebbe sicuramente preferito ricevere parole di conforto, piuttosto che critiche di questo genere.

