Leo bacia mamma Chiara ma evita Fedez, il VIDEO diventa virale

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez da un bacio alla mamma, al cane e alla sorellina ma evita di darlo al papà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Il bimbo della Ferragni fa il monello con papà Fedez, gli fa uno scherzo e ci rimane male il cantante. La Ferragni chiedi a Leone un bacio, che prima lo da al cane poi alla mamma e poi Chiara dice “uno alla sorelina”, allora Leone bacia il pancino della mamma. Quando la Ferragni poi dice “e uno a papà”, Leone va verso Fedez che sta riprendendo con il telefono, ma fa una finta e invece bacia di nuovo il cane. Fedez ci rimane male e risponde “che cosa!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Rosa Perrotta criticata per essere dimagrita, svela di aver vissuto un brutto momento

Chiara Ferragni e Fedez vengono premiati dal Comune di Milano con l’Ambrogino d’oro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per l’impegno dimostrato durante il terribile periodo storico che abbiamo e stiamo affrontando, sono stati premiati con l’Ambrogino d’oro i Ferragnez. Ricordiamo infatti che a marzo la coppia ha creato una raccolta fondi per creare un padiglione di terapia intensiva a Milano, aiutando tantissimo il servizio sanitario che era al collasso. Inoltre recentemente, a causa della seconda ondata di Coronavirus il Presidente Conte li ha contattati.

Il Premier Conte si è appellato proprio ai Ferragnez per aiutarlo a fare indossare la mascherina ai giovani sconsiderati che opponevano resistenza. Ovviamente la coppia non si è tirata indietro davanti alla richiesta del Presidente. Sono da sempre stati i più disponibili e presenti nel dare una mano come potevano, per contrastare il covid-19. A marzo hanno anche intrattenuto i vicini con musica live dal loro balcone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci su Briatore: “Mi ha chiesto di risposarlo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Insieme sono una ventata di positività e buon esempio. Sanno come comunicare alle persone e come farsi ascoltare, e poi ogni cosa che fa la Ferragni in poco tempo diventa una moda quindi è davvero facile per lei. Oggi Chiara è nuovamente incinta di una bambina e nonostante questo trova comunque il tempo di dedicarsi agli altri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.