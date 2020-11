Alex Zanardi, un incidente grave lo costringe ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Arriva il racconto commovente di Gramellini

Alessandro Zanardi, detto Alex, è un pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo italiano.

L’atleta è andato a sbattere contro un camion e si ritrova oggi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. I medici parlano di condizioni stazionarie, ma ciò che risulta già evidente è che il percorso di riabilitazione sarà lungo.

Zanardi, tuttavia, è un combattente. Nella sua vita ha dovuto affrontare grandi difficoltà ma l’ha fatto sempre con il coraggio e la grinta di chi non si ferma mai.

E l’atleta non si fermò nemmeno il giorno in cui tornò a casa senza gambe, così come racconta Gramellini, giornalista italiano, con parole commoventi:

“Il giorno stesso in cui tornò a casa senza le gambe, Alex Zanardi volle sfidare suo nipote a nascondino. Prima si infilò nel caminetto. Poi avvicinò due sedie e ci si sdraiò sopra, coprendosi con un plaid. Infine, si mimetizzò dentro il portavivande”

MASSIMO GRAMELLINI

E la penna di Gramellini scava nel passato:

“La sera il nipote confidò al padre: «Da grande voglio guidare una macchina da corsa e non avere le gambe come lo zio». Alex sostiene che, dei tanti complimenti che ha ricevuto, quello rimane per distacco il più bello. Il complimento di un bambino a un uomo che, per rinascere, ha saputo tornare bambino.“

Per affrontare questa ulteriore prova l’atleta dovrà ricorrere ancora alla famosa “Regola dei Cinque secondi”.

E’ sempre Gramellini a spiegare di cosa si tratta: “Ogni volta che ci incontriamo mi interroga sulla sua famosa Regola dei Cinque Secondi, tanto che oramai la conosco a memoria: «Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora cinque secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più».

Ancora una volta Alessandro Zanardi proverà a tutti coloro che lo amano e stanno aspettando di riabbracciarlo, grande forza, coraggio e amore per la vita.

